انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

نقلت أنباء عن سكان في العاصمة الليبية طرابلس أن انفجارا قويا وقع بطرابلس صباح الثلاثاء وتردد صوته في معظم أنحاء المدينة فيما شوهد تصاعد دخان أسود في السماء.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغربي لكن لم يرد تأكيد رسمي. ووفق أولى التقديرات فلم يخلف التفجير أية خسائر بشرية.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول في بلدية جنزور الواقعة غربي طرابلس قوله أن الانتحاري كان يقود دراجة نارية عندما فجر نفسه قرب دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور.

وأكد المصدر أن التفجير لم يسفر عن أية خسائر بشرية مرجعا ذلك لان الانتحاري "فجر نفسه قبل الوصول للدورية" كما أن "الطريق لم يكن مزدحما بالمارة لأن الوقت مبكر".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت المكان وأغلقت الطريق لتسهيل عمل أجهزة البحث الجنائية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عام في العاصمة الليبية.

ومنطقة جنزور‎ تحتوي على مقر البعثة الأممية‎ في ليبيا وعدد من المنظمات الدولية‎ إضافة إلى أنها محل إقامة وزير الداخلية‎ ورئيس المجلس الأعلى للدولة.