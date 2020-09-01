بوقادوم يستقبل في أنقرة من قبل الرئيس أردوغان

استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم الذي يقوم بزيارة إلى تركيا اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث أبلغه رسالة شفوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة -يضيف ذات البيان- استعرض بوقدوم مع الرئيس أردوغان "نتائج مباحثاته مع نظيره مولود جاويش أوغلو فضلا عن نشاطات التعاون المقررة في الأجندة الثنائية لاسيما فيا يخص موضوع الاستثمار والمبادلات التجارية".

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس أردوغان "أعرب عن ارتياحه للتطور الإيجابي في العلاقات الجزائرية التركية مؤكدا التزامه الشخصي بتعزيزها أكثر، بما في ذلك مجال الاستثمار بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين ".

وخلص ذات البيان الى انه "تم التطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في مالي وليبيا بحيث تم تجديد الموقف الجزائري القائم على ضرورة تحبيذ نهج الحوار والحلول السياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة".

أشار البيان في الختام إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية بتبليغ "تحياته الأخوية إلى الرئيس تبون وأمله في استقباله في زيارة إلى تركيا".