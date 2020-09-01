بركاني : إستقرار الوضعية الوبائية في البلاد يسمح بالعودة التدريجية للحياة الطبيعة

ثمن البروفيسور محمد بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا، اجراءات الحكومة الجديدة في إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية ، من خلال رفع الحجر الصحي على بعض الولايات وإعادة فتح دور الحضانة، والذي يأتي في إطار الرفع الجزئي للحجر الصحي ،وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد استقرار الحالة الوبائية في الجزائر.

وأكد بقاط بركاني في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، بأن "واقع الحالة الوبائية بالجزائر في استقرار ويعرف تناقص يومي في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، وأن الحكومة قررت الرجوع التدريجي إلى الحياة العادية، وهذا ليس خاص فقط بالجزائر".

وقال بركاني بأن "بعض الدول بها حالات الإصابة بالآلاف لكنهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية، على أساس بروتوكول صحي"، مضيفاً أن الجزائر قامت بـ"توصيات صارمة من أجل حفظ وسلامة صحة المواطن ".

كما شدد بركاني على أن "الحياة الدراسية والعلمية وحتى الرياضية قد حان وقت عودتها، لكن بشرط الاحترام الكامل للإجراءات الوقائية، والعمل على تطبيقها وإتباع البروتوكول الصحي المتخذ من طرف الحكومة" وهذا بعد القرار القاضي بعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي ومرن على تعبير المتحدث.