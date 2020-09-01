كورونا: 339 إصابة جديدة، تعافي 249 و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 44.833 من بينها 339 حالة جديدة, وهو ما يمثل 0,8 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1518 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31.493 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة. وأضاف السيد فورار أن 17 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 13 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية, في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 38 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي سيما بعد إعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.