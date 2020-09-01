تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد الجزائر

تم اليوم الثلاثاء تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر، كما تم إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ، عبد الكريم دحماني ، حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا لاجتماع الجمعية العامة لمجمع اتصالات الجزائر، المنعقد اليوم الثلاثاء، تم تجديد أعضاء مجلس إدارة المجمع الذي انعقد بعدها في دورة استثنائية تم خلالها تنصيب السيد كريم بيبي تريكي رئيسا مديرا عاما للمجمع".

كما تم تعيين السيد حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر والسيد عادل دكالي رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة موبيليس.

وتندرج هذه التعيينات - حسب البيان - في إطار "إعطاء نفس جديد للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع قصد تحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا في مجال الاتصالات ومواكبة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع".

من جهة أخرى - يضيف البيان - "تم إنهاء مهام عبد الكريم دحماني بصفته مديرا عاما لمؤسسة بريد الجزائر الذي استدعي لمهام أخرى، فيما تم تكليف إطار من المؤسسة بمهام المدير العام بالنيابة".

كما تم "إنهاء مهام السيد عمر بن عالية بصفته مديرا للمركز الوطني للصكوك البريدية التابع لذات المؤسسة".