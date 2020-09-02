كورونا : 325 إصابة جديدة, 253 حالة شفاء و 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 253 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.158 من بينها 325 حالة جديدة, وهو ما يمثل 0,7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1525 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31746 شخصا, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 12 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية, في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي سيما بعد إعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.