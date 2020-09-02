أمطار رعدية على العديد من الولايات الداخلية ابتداء من هذا الأربعاء

تشهد بعض الولايات الداخلية ابتداء من ظهيرة الاربعاء أمطارا رعدية تكون أحيانا مرفوقة بتساقط حبات البرد، حسبما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

تتمثل الولايات المعنية المصنفة في مستوى اليقظة البرتقالي في كل من: البيض والأغواط والجلفة وغرداية حيث ينتظر أن تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 و 30 مم و هذا إلى غاية الساعة 23:00.

وستتساقط الأمطار كذلك على ولايات ورقلة والوادي و بسكرة انطلاقا من الساعة 16:00 إلى غاية صبيحة يوم الخميس بكميات تتراوح بين 20 و 30 مم.

ومن المنتظر هبوب رياح قوية في نفس الفترة.