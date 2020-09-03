أكثر من 26 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم و863 ألف وفاة

﻿ تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 26 مليونا، وتم تسجيل أكثر من 863 ألف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الصادرة اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات في العالم 26 مليونا و31 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 6.1 مليون إصابة فيما بلغ عدد الوفيات هناك حوالي 186 ألف حالة.

و تأتي في المرتبة الثانية البرازيل التي سجلت نحو 4 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وحصد الفيروس أرواح نحو 124 ألف شخص.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا سجلت أكثر من 3.8 مليون إصابة وأكثر من 67 ألف حالة وفاة.

اما المكسيك فتاتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات إذ سجلت حتى الآن نحو 66 ألف حالة وفاة وأكثر من 610 آلاف إصابة، تليها بريطانيا حيث حصد فيروس كورونا فيها حياة نحو 42 ألف شخص، وسجلت نحو 341 ألف إصابة حتى الآن.

وتجاوزت حصيلة الإصابات في روسيا مليون إصابة، ولكن البلاد سجلت معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث بلغ عدد المتوفين فيها بسبب فيروس كورونا 17365 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.