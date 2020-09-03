البنك الوطني الجزائري:إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بولاية البويرة

أعلن البنك الوطني الجزائري اليوم الخميس بالجزائر عن إطلاق خدمة الصيرفة الاسلامية بولاية البويرة أشرف عليها الرئيس المدير العام ميلود فراحتة، مرفوقا بوفد من الاطارات حسبما جاء في بيان للبنك.

وحسب البيان فإن فتح الوكالة 460 رفع من عدد الوكالات المسوقة للمنتجات المطابقة لتعاليم الشريعة الاسلامية إلى تسعة وعشرون (29 ) وكالة موزعة عبر (22 ) ولاية.

ويسعى البنك -بحسب نفس المصدر- لتعميم ھذا النشاط عبر أكثر من 50 وكالة وتغطية جميع الولايات في أقرب الآجال.

ويتضمن العرض الذي طرحه البنك الوطني الجزائري تسع (09 ) منتجات ادخارية وتمويلية.

وتتضمن المنتجات الادخارية كل من : الحساب الاسلامي للودائع تحت الطلب, الحساب الجاري الاسلامي, حساب التوفير الاسلامي, حساب التوفير الاسلامي للشباب القصر وحساب الاستثمار الاسلامي غير المقيد, فيما تخص المنتجات التمويلية كل من المرابحة العقارية , المرابحة للتجھيزات, المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

يذكر أن نافذة الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى كل منتج من ھذه المنتجات التسعة تمت المصادقة عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.