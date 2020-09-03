بغداد بونجاح يفتتح عداده التهديفي مع السد القطري في الموسم الجديد

افتتح قلب هجوم المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح عداده التهديفي للموسم الجديد مع ناديه السد، اليوم الخميس، برسم الجولة الأولى من بطولة النجوم القطرية لكرة القدم على حساب الخريطيات في اللقاء الذي فاز به فريقه (5-1).

وسجل بونجاح هدفه الأول لهذا الموسم (2020-2021) في الدقيقة (55) عندما كان فريقه متقدما بهدف ليضيف الثاني.كما تمكن من تقديم كرة حاسمة لزميله كازورلا الذي افتتح باب التهديف في الدقيقة (27).

و وقع بقية الأهداف كل من كازورلا (د 60) وسلام (ضد مرماه 71) وأكرم عفيف (د 84)، فيما سجل تيبركانين هدف الخريطيات الوحيد في الدقيقة (64).

وبهذه النتيجة يتصدر السد ترتيب البطولة القطرية بثلاث نقاط في انتظار بقية مباريات الجولة.