إخماد حريقين منفصلين جراء تسرب النفط من أنبوبين لنقل البترول بالوادي

تمكنت وحدات الحماية المدنية في ساعات مبكرة من صباح هذه الجمعة ، من إخماد وتطويق حريقين منفصلين جراء تسرب النفط من أنبوبين لنقل البترول بقرية "البعاج" التابعة لبلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير التي تبعد حوالي 160 كلم شمال غرب عاصمة ولاية الوادي حسبما أفاد به مراسل الاذاعة الجزائرية .

وأوضح محمد خشعي هشام، مراسل إذاعة الجزائر من الوادي، أن مؤسسة خاصة تسببت في تحطيم الانبوبين ما أدى إلى اندلاع الحريق ، قبل أن تسارع وحدات الحماية المدنية وسلطات الدائرة المنتدية للمغير للتدخل وإخماد الحريق بصعوبة كبيرة نظرا لتوحل الارضية بسبب الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا .

وقال إن وحدات الحماية نصبت خيمة أمام مكان الحادث لحراسته ريثما تنتهي عملية إصلاح الانبوبين الجاري التي باشرتها فرق الاصلاح والتدخل الصناعي لشركة سوناطرك.

وكان مدير الحماية المدنية الرائد أحمد با ادجي قد أوضح أن الأنبوب الأول الذي عرف تسربا بين خط حاسي مسعود وسكيكدة أما الأنبوب الثاني بين خط حاسي مسعود بجاية مشيرا أن الأنبوبان يبعدان عن بعضهما مسافة 500 متر.

وأشار المتحدث ذاته أن هناك جرافات وكاسحات الرمال تقوم بفتح المسالك حتى تتمكن فرق الحماية المدنية من وصول آلياتها لإخماد الحرائق التي عرفت توسعا لاسيما أن السوائل البترولية المتسربة تصب في وادي "يتل" المحاذي لهذا القرية الفلاحية "البعاج" وأضاف المسؤول ذاته أن مصالح شركة "سونطراك" ببلدية المراراة بمنطقة وادي ريغ وكإجراء وقائي إحترازي قامت بوقف وتدفق النفط على مستوى خط حاسي مسعود سكيكدة كمرحلة أولى ليشمل نفس الإجراء أنبوب خط حاسي مسعود بجاية.

وتؤكد مصادر مطلعة (المجلس البلدي) لبلدية "أم الطيور" أن التسرب ناتج عن الاعتداء بآليات الحفر لأخد الخواص أثناء نهب الأتربة والحصى بطرق غير شرعية وتشير المصادر ذاتها أنه تم إعلام السلطة السلمية المتمثلة في والي الولاية في العديد من المراسلات بهذا الإعتداء المفضوح.

تجدر الإشارة أن فرق التدخل التابعة لأعوان الحماية المدنية منذ الساعات الأولى في حالة استنفار قصوى للتدخل لإخماد الحرائق .