رفع الإيقاف عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية بعد خضوعه للتحقيق

رفعت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس الخميس، الإيقاف المؤقت الذي فرضته عن وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد خضوعه للتحقيق، على خلفية أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس.

وأوضحت الحكومة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أصدر قرارا بـ "رفع الإيقاف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا، على أن يعود لمباشرة مهامه".

ولم توضح الحكومة تفاصيل التحقيق مع الوزير الموقوف.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الجمعة الماضية، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل مؤقتا، وإحالته للتحقيق حول تصريحاته بشأن المظاهرات و الاحداث التي وقعت في طرابلس و مدن أخرى" مؤخرا ، حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وشهدت العاصمة طرابلس مؤخرا احتجاجات بسبب تردي الاوضاع المعيشية جراء تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود.

وتخلل هذه المظاهرات "إطلاق مسلحين مجهولين النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح".

وكان باشاغا أعلن أن "الاعتداء على المتظاهرين تم من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها لعيارات نارية بشكل عشوائي واستخدام رشاشات ومدافع"، منددا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

المصدر :وكالة الانباء الجزائرية