سوناطراك تسيطر على التسربين في انبوبي النفط بالوادي

تمكن مجمع سوناطراك من السيطرة على التسربين اللذين وقعا في انبوبي النفط بالوادي، حسب ما أعلنه المجمع اليوم الجمعة على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و أشار البيان الى أنه فور وقوع التسرب النفطي، الخميس، على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء (حاسي مسعود) و سكيكدة، باشرت الفرق التقنية المختصة لسوناطراك، ابتداء من الساعات الاولى لنهار اليوم، باحتواء وامتصاص كمية النفط المتسربة و بدء اشغال الصيانة على مستوى المقطع المتضرر من جراء الفيضانات.

وأوضحت سوناطراك أن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب OK1 الذي يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة يعود الى سوء الأحوال الجوية التي مست الولايات الجنوبية.

ويتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK) والتي تم التحكم فيه من طرف عمال الصيانة لسوناطراك و الإصلاحات جارية حاليا.

أما التسرب الثاني فسجل بالنقطة الكلومترية (PK) 263بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير.

كما لفت البيان إلى أن هذا التسرب حدث على مستوى وادٍ في المنطقة وهو في حالة فيضان حاليا.

"و كإجراء أولي تم عزل المقطع بين النقطتين الكلومتريتين :PK 233 و PK 264 + 300 وكل التدابير اللازمة اتخذت للسيطرة على الوضع أهمها وقف الضخ مؤقتا عبر هذا الانبوب وكذا تجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح اللازمة في أقرب الآجال الممكنة وفي ظروف آمنة لضمان سلامة الافراد و المنشآت مع مراعاة الحفاظ على البيئة"، يضيف البيان معلنا أن هذه الفرق ستسهر كذلك على معالجة مخلفات الزيوت المسربة و معالجة الاثار المترتبة عن هذا الحادث.