كورونا: 304 إصابة جديدة و253 حالة شفاء و8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 253 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.773 من بينها 304 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1539 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32.259 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 12 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 42 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.

ودعا الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.