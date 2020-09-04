سيفان حسن تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الساعة الواحدة

حطمت الهولندية سيفان حسن الرقم القياسي العالمي، لسباق الساعة الواحدة للسيدات، بعدما ركضت 18.930 مترا في لقاء بروكسل، ضمن الدوري الماسي، اليوم الجمعة.

و تفوقت العداءة المولودة في إثيوبيا، والتي فازت بالميدالية الذهبية في سباقي 1500 وعشرة الاف متر، في بطولة العالم العام الماضي، بفارق 413 مترا على الرقم العالمي السابق، المسجل باسم ديري توني في 2008.

وهيمنت العداءة الهولندية البالغة من العمر 27 عاما على سباق التحمل، لتضيفه إلى رقمها القياسي العالمي في سباق الميل والذي حققته في موناكو العام الماضي.