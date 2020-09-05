الجوية الجزائرية : رحلة جوية لاجلاء الرعايا الجزائرين العالقين من باريس هذا السبت

برمجت الجوية الجزائرية رحلتين جويتين لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بفرنسا اثر جائحة كوفيد 19 الأولى هذا السبت و الثانية الجمعة المقبل من مطار أورلي بباريس.

وبهذا تدخل عملية اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورنا مرحلتها الرابعة والأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية بلغ عدد الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب تفشي جائحة كورونا والذين تمت اعادتهم الى أرض الوطن 30.863 مواطنا منذ مارس المنصرم.

حيث أمنت السلطات الجزائرية منذ تفشي وباء كورونا أكثر من 115 رحلة جوية و4 رحلات بحرية بالإضافة إلى عمليات الإجلاء التي تمت عبر الحدود البرية للمواطنين الذين كانوا عالقين في تونس وليبيا وموريتانيا.