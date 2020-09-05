الرئيس تبون يترأس هذا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, غدا الاحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني غدا الاحد 06 سبتمبر 2020 الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء".

وأضاف نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بمقر رئاسة الجمهورية "سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل احالته على البرلمان.