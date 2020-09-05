وكالة "عدل" تطلق تطبيقا ذكيا لضمان متابعة انية للمشاريع السكنية

أعلنت وكالة تحسين السكن و تطويره "عدل" هذا السبت عن اطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول يسمح لمسؤولي الوكالة بمتابعة انية لمشاريعها السكنية عبر كامل التراب الوطني.

ويسمح التطبيق لرؤساء ومديري المشاريع بالوكالة وكذا لمديريها الجهويين و لمديرها العام بالاطلاع بشكل مستمر و دون التنقل على نسبة تقدم المشاريع وعلى مختلف العراقيل التي تواجهها.

كما يسمح التطبيق الذكي، الذي أعلن عنه خلال اجتماع جمع المدير العام للوكالة برؤساء المشاريع و المدراء الجهويين، بالتقليل من عمليات التنقل الميداني و من البيروقراطية و بتقليص استعمال الورق، زيادة عن ضمان فعالية أكبر في الرقابة على المشاريع، حسب ما أفاد به مسؤولو الوكالة في تصريح لواج.

ويسمح التطبيق لمدير المشروع مثلا بتدوين ملاحظاته، وبشكل مستمر، حول اداء شركة الانجاز ومكاتب الدراسات و حول أي مشكل يواجه تقدم المشروع وهي الملاحظات التي يمكن أن يطلع عليها بصفة انية المدير الجهوي و كذا المدير العام للوكالة، و هو ما يسمح بتكوين فكرة دقيقة و محينة على المشاريع و من ثمة التدخل بشكل سريع لمعالجة المشكل إن وجد، حسب الشروحات المقدمة.

كما يسمح بإرفاق التقارير بصور و فيديوهات.

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع الجهود التي يبذلها قطاع السكن في مجال العصرنة و الرقمنة التي تعد محورا أساسيا في المقاربة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها البلاد، يضيف نفس المصدر.