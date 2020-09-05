كورونا: 298 إصابة و10وفيات جديدة و222 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 222 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 46071 من بينها 298 حالة جديدة، وهو ما يمثل 7ر 0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1549حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32481 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 13 ولاية سجلت من حالة واحدة (1 ) الى 9 حالات وأن 12 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 42 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.