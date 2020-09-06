الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني العسكري المشارك في الألعاب العسكرية الدولية بروسيا

هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المنتخب الوطني العسكري الذي شارك في فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية التي جرت بين 23 أوت و5 سبتمبر بمدينة بيسكوف بروسيا.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أحر التهاني والتشجيعات أيها الأشاوس المغاوير، على افتكاكم المراكز المتقدمة عن جدارة واستحقاق في كل تخصصات الألعاب العسكرية الدولية بروسيا، إذ برهنتم مرة أخرى على شدة قدراتكم القتالية وتكوينكم العالي بين جيوش العالم". وأضاف الرئيس تبون قائلا "دمتم ذخرا لوطننا المفدى وجيشنا الأبي، سليل جيش التحرير لوطني".

وعاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن، أمس السبت، بعد مشاركته في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية، محققا نتائج مشجعة، بعد مشاركته الثالثة على التوالي.

وخلال هذه التظاهرة الرياضية الدولية، شارك الفريق الوطني العسكري في تخصصين، وهما "الفصيلة المحمولة جوا" و"الصديق الوفي".

وفي التخصص الأول تحصل فريق قيادة القوات البرية على المرتبة الرابعة حسب الفرق، كما نال جائزة "الفريق المتحد" وجائزة أحسن رامي بقاذف الصواريخ "RPG-7"، بالإضافة إلى وسام وزارة الدفاع الوطني لفدرالية روسيا نظير مساهمته في تطوير الألعاب العسكرية الدولية.

أما في التخصص الثاني فتحصل فريق قيادة الدرك الوطني على المرتبة الثالثة حسب الفرق وكذا جائزة أحسن فريق في مسابقة السينوتقني والمرتبة الثانية في مسابقة الصيد والمرتبة الثالثة في سباق الأبطال، بالإضافة إلى جائزة أحسن حكم في الدورة.