خسائر العائدات الجمركية لإفريقيا تناهز 4 مليارات دولار بسبب كورونا

توقع منتدى إدارة الضرائب الإفريقية أن تسجل دول القارة الإفريقية مجتمعة, خسائر تصل إلى نحو 4 مليارات دولار للعائدات الجمركية في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وذكر المنتدى - في تقرير له صدر اليوم الأحد، بعنوان (التأثير المؤلم (لكوفيد ـ 19) على العائدات الجمركية في أفريقيا) - أنه بحلول نهاية شهر ديسمبر 2020 ستحصي دول القارة السمراء الـ54 خسائر لعائداتها الجمركية قد تصل إلى 3.99 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الخسائر الجمركية للقارة خلال الفترة بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، وهي الفترة التي شهدت بدايات التباطؤ الاقتصادي التدريجي في أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، قدرت بنحو 1.09 مليار دولار لدول القارة مجتمعة.

ولفت التقرير إلى أن الدول التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 200 مليار دولار فقدت في الفترة من فيفري إلى أفريل 2020 أكثر من 26 مليون دولار عائدات جمركية، بينما فقدت الدول التي يقل ناتجها المحلي الإجمالي عن 100 مليار دولار (وهي 48 دولة) أكثر من 968 مليون دولار عائدات جمركية للفترة ذاتها.

وفي حين لايزال التصنيع بهدف زيادة المعروض من المنتجات الكاملة التصنيع, يشكل إستراتيجية لدى الدول لتحسين عائداتها الضريبية، إلا أن منتدى إدارة الضرائب الإفريقية نصح الدول بتكثيف ضوابط ما بعد التخليص الجمركي أثناء وبعد مرحلة وباء كورونا، مثلما فعلت اليابان التي ضاعفت عائداتها الضريبية خلال 10 سنوات.

وشدد منتدى إدارة الضرائب الإفريقية على ضرورة استخدام التكنولوجيا في العمليات الجمركية ليس من أجل تسريع المعاملات فقط وإنما لمضاعفة العائدات أيضا, موضحا أن "الإجراءات اليدوية تبطئ عمليات التخليص الجمركي للبضائع وبالتالي فإن العائدات المتحققة ستكون ضئيلة".

كما أشار إلى حوالي 40 دولة إفريقية فقط تستخدم نظام البيانات الجمركية الموحدة الآلي, وأنه يتعين على الإدارات الجمركية دراسة تطبيق العمل بنظام تخليص جمركي آلي موحد".