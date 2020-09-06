تونس: مقتل ثلاثة مهاجمين واستشهاد عنصر من الحرس الوطني في اعتداء إرهابي

تعرّضت دورية أمنية ،فجر الأحد ، في مفترق القنطاوي بولاية سوسة التونسية الى هجوم ارهابي اسفر عن استشهاد احد أفراد الحرس الوطني .

الهجوم الذي تم بسيارة رباعية الدفع أدى الى استشهاد احد عناصر القوات الأمنية واصابة آخراصابة حرجة ، وفق تصريح العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.

واوردت وزارة الداخلية التونسية في بيان صحفي على موقعها الالكتروني إنه "على إثر تعرّض عونين تابعين لسلك الحرس الوطني صباح اليوم لعملية دهس من طرف ثلاثة إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي سوسة، تحولت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتولت القيام بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة".

وزير الداخلية توفيق شرف الدين تنقّل إلى مسرح العملية حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني كما تحوّل إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام ومتابعتها.