ارتفاع النشاط التجاري في ميناء مستغانم بـأكثر من 100 بالمائة خلال أوت الماضي

عرف النشاط التجاري بميناء مستغانم ارتفاعا تجاوز الضعف خلال شهر أوت الماضي بالمقارنة مع شهر جويلية، حسبما علم الأحد من مديرية الاستغلال التجاري بهذه المؤسسة المينائية.

وأبرزت حصيلة شهرية قدمتها مصلحة الإحصائيات أن نشاط الاستيراد والتصدير عبر ميناء مستغانم التجاري بلغ خلال شهر أوت الماضي 55.644 طن مقابل 26.705 طن خلال شهر جويلية، أي بنسبة نمو شهري تجاوزت 108 في المائة.

وتم خلال ذات الفترة شحن وتفريغ 24 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع مقابل 17 باخرة خلال شهر جويلية الماضي، وفقا لذات الحصيلة.

وعرف شهر أوت تفريغ 25 ألف طن من الأسمدة و8.600 طن من الخشب و7.000 طن من المواد الكيميائية (كاربونات الكالسيوم) و5.000 طن من الزفت (الإسفلت) و4.000 طن من المواد الفلاحية (مادتي الشعير والشوفان) وشحن 220 طن من الهيليوم.

وتجاوز حجم النشاط التجاري بين 1 جانفي و31 أوت الماضيين 537.686 طن من بينها قرابة 50 ألف طن من المواد والبضائع المصدرة وأزيد من 190 ألف طن من مختلف المواد الحديدية (سبائك ولفائف وأنابيب وحديد البناء)، يضيف ذات المصدر.

للإشارة بلغ الحجم الإجمالي للنشاط التجاري لمؤسسة ميناء مستغانم خلال العام الماضي 2ر1 مليون طن مع تسجيل منحنى تصاعدي للصادرات بلغ أزيد من 168 ألف طن من مختلف البضائع والمنتجات الفلاحية والمواد التي تم شحنها إلى وجهات مختلفة.