﻿ الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي بسوسة

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة، معربة عن "تضامنها التام مع الشقيقة تونس" ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان:" تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نهار اليوم دورية للحرس الوطني التونسي بمدينة بسوسة، ما أدى الى استشهاد عون للحرس وجرح آخر، معربة خالص التعازي لأسرة الشهيد والتمنيات بالشفاء العاجل للعون المصاب".

وتجدد الجزائر -يضيف البيان- "تضامنها التام مع الشقيقة تونس ووقوفها الى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبدا من النيل من عزيمتها شعبا وحكومة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

كما تؤكد الجزائر "عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية الى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها".

