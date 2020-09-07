كوفيد-19 :حالات الاصابات تتجاوز 27 مليون في العالم حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكينز الامريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد /كوفيد-19/ على مستوى العالم تجاوز عتبة 27 مليون حالة ، امس الأحد، مع تسجيل أكثر من 882 ألف حالة جديدة، ، وفقا لما ذكرته جامعة جونز هوبكنز الامريكية.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في هذه الحصيلة، حيث بلغ مجموع الإصابات لديها ما يزيد عن 6.27 مليون وعدد الوفيات أكثر من 188940.

و تجاوزت الهند البرازيل ، لتصبح ثاني أكثر الدول تضررا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات فيها أكثر من 4.2 مليون ، وعدد الوفيات فيها 71642.

وتمر الهند بمرحلة الفتح الرابعة ، بعد أن ضرب الوباء البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.

وعلى مدار الأسابيع العديدة الماضية كان تركيز الدولة الآسيوية على تكثيف اختبار العينات ، مما أدى إلى قفزة مفاجئة في حالات /كوفيد-19 / الجديدة التي يتم اكتشافها يوميا.

ووفقا لبيانات المجلس الهندي للبحوث الطبية، تم اختبار 48831145 عينة حتى أول أمس السبت، مع اختبار 1092654 عينة ليوم السبت وحده.

وقالت البرازيل، إنها سجلت 447 حالة وفاة جديدة بسبب /كوفيد-19 / خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 126650 حالة ، بينما توجه الآلاف إلى الشواطئ وأماكن ترفيهية أخرى في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الاستقلال- والتي تصادف يوم 7 سبتمبر.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 14521 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات منذ بداية الوباء إلى 4137521 ، لتصبح البرازيل في المرتبة الثالثة في الحصيلة العالمية للوباء.

وذكرت شبكة (غلوبو) التلفزيونية، نقلا عن أرقام حكومية، أن في ولاية "ساو باولو" الجنوبية الشرقية - والتي تعد الأشد تضررا من /كوفيد-19 / في البرازيل، والأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، ظل أقل من 40 بالمائة من السكان في منازلهم.