سوناطراك تعلن عن الانتهاء من صيانة أنبوب OK1 واعادة ضخ البترول

أعلن مجمع سوناطراك هذا الاثنين عن إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود الى مصفاة سكيكدة بعد الانتهاء من صيانة أنبوب OK1 بالوادي الذي تعرض لحادث الخميس الماضي بفعل الأحوال الجوية تسبب في تسرب نفطي.

وجاء في بيان للمجمع "إعادة ضخ البترول الخام من حوض الحمراء بحاسي مسعود الى مصفاة سكيكدة تمت بنجاح في حدود الساعة 08 سا30د صباحا، بعد الانتهاء من عملية صيانة المقطع المتضرر وإعادة تشغيل محطات الضخ الاربعة".

وتبقى الجهود، يضيف البيان، "منصبة لمعالجة الاثار الناجمة عن التسرب واعادة تهيئة الاماكن الملوثة وتطهيرها، حيث تلتزم سوناطراك بمواصلة جهودها وتسخير كل الامكانيات البشرية والمادية".

وعلى اثر ذلك يتقدم الرئيس المدير العام للمجمع ب"الشكر والعرفان لجميع الفرق التقنية المجندة التي برهنت مرة أخرى عن حسها المهني والوطني بإنجازها لهذة المهمة في وقت قياسي رغم الظروف الصعبة"، حسب البيان.

وكانت سوناطراك قد اتخذت عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات التسرب بدءا بإجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الاخرى الممكنة لهذه الحادثة وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.

كما شملت التدابير المعلنة حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة.

كما تقرر اجراء مراقبة منتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة وتسخير قسم المخابر لسوناطراك الذي سيضمن هذه المهمة. ولهذا الغرض ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث.

وسجل ليلة الخميس الماضي وقوع تسربين نفطيين على مستوى الانبوب OK1 بمنطقة البعاج بولاية الوادي الرابط بين حوض الحمراء بحاسي مسعود وسكيكدة.

ويتعلق التسرب الاول بمخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بولاية الوادي النقطة الكلومترية (190+200 PK) بينما يتعلق التسرب الثاني بالنقطة الكلومترية (263 PK) بمنطقة البعاج بالولاية المنتدبة للمغير. وتسبب التسرب في حدوث فيضان في وادٍ محاذ له ملحقا أضرارا بفلاحي المنطقة.

وتنقل السبت الى عين المكان وفد متكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والفلاحة والموارد المائية والبيئة. وتم الاعلان عن إيفاد لجان وزارية متخصصة لتحديد الخسائر وتعويض المتضررين من هذه الحادثة.

وكان وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، قد أكد خلال الزيارة، أن الفرق التقنية التابعة لسونطراك تشتغل لإصلاح العطب خلال 48 ساعة.