نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة شرق ووسط الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الاثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا ابتداء من ظهيرة اليوم الاثنين في عدة ولايات من شرق الوطن لتمس غدا الثلاثاء ولايات أخرى من الوسط، حسبما ورد في نشرية خاصة للمركز الوطني للتوقعات الجوية.

وتمس هذه الأمطار الممتدة صلاحيتها من اليوم الاثنين على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا كل من ولايات المسيلة و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و أم البواقي و سوق أهراس و تبسة و خنشلة و باتنة.

وتشير النشرية إلى أن الكميات المرتقبة ستصل ما بين 20 و 40 مم.

بينما ستخص هذه الأمطار غدا الثلاثاء في مرحلة ثانية عددا من ولايات الوسط و هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و بجاية و جيجل و سكيكدة.

وتمتد صلاحيتها من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة زوالا, حسب نفس المصدر الذي يشير إلى أن كميات الأمطار المرتقبة ستصل ما بين 20 و 30 مم.

وتضيف ذات النشرية أن هاته الامطار ستكون مرفوقة بهبوب رياح قوية تتخللها رعود.