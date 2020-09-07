شباب بلوزداد يتعاقد مع الحارس موساوي

أعلنت إدارة شباب هذا الإثنين، عن تعاقدها مع الحارس، توفيق موساوي لمدة 3 مواسم قادما من نادي بارادو، ضمن فترة التحويلات الصيفية.

وأوضح النادي البلوزدادي عبر صفحته الرسمية أن الصفقة تمت بحضور المدير الرياضي توفيق قريشي، وأنها تعد هذه الصفقة الرابعة التي يضمنها فريق شباب بلوزداد، هذا الصيف، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وكان شباب بلوزداد قد استهل عملية الاستقدامات بمناسبة فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي، بانتداب متوسط الميدان الدفاعي لوفاق سطيف، زكرياء دراوي (26 سنة) الذي عاد مجددا لفريق أبناء "العقيبة" بعد مغادرته له منذ موسمين، ثم التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري للنادي الإفريقي التونسي، مختار بلخيثر (28 سنة) لمدة ثلاثة مواسم.

كما ضم شباب بلوزداد مهاجم المنتخب الوطني البلجيكي للآمال سابقاً مايكي نغومبو 25 سنة، الذي أمضى على عقد مع الفريق مدته ثلاثة سنوات قادما من النادي الهولندي "قوهايد إيغل" الناشط في دوري الدرجة الثانية

كما عملت المديرية الفنية لنادي شباب بلوزداد، على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين شبان لدمجهم ضمن صنف الرديف، على غرار المدافع المحوري رضوان شوطي (18 سنة من اتحاد بلعباس) ولاعب الوسط حسام الدين مريزق (20 سنة من مولودية الجزائر) اللذين أمضيا عقدا لمدة 4 مواسم.

وبعد تعليق المنافسة يوم 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة شباب بلوزداد بتمديد عقود عدد من لاعبيها الأساسيين، على غرار المدافعين شعيب كداد (26 سنة) وزين العابدين بولخوة (30 سنة) ولاعب الوسط الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

وتوج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية لموسم 2019-2020 بعد قرار المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتوقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا واعتماد نتائج الاستشارة الكتابية لأعضاء الجمعية العامة.