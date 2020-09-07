كورونا: 289 إصابة جديدة و240 حالة شفاء و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 240 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 46653 من بينها 289 حالة جديدة, وهو ما يمثل 0,7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1562 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 32985 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 16 ولاية سجلت من حالة واحدة (1) الى 9 حالات وأن 10 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية, في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 43 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

وشدد السيد فورار بالمناسبة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي, داعيا الى الحفاظ على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.