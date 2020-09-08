الفريق شنقريحة يشرف على مراسم تأبين اللواء الراحل مفتاح صواب بالمستشفى المركزي للجيش

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, صباح الثلاثاء بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة (الجزائر العاصمة) على مراسم تأبين اللواء مفتاح صواب, قائد الناحية العسكرية الثانية, الذي وافته المنية الاثنين إثر مرض عضال.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه تم "تقديم التشريفات العسكرية للواء الراحل بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة المرحوم".

كما عرفت مراسم التأبين قراءة فاتحة الكتاب على روح المرحوم قبل إلقاء كلمة تأبينية تناولت "مساره المهني الحافل في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره".

هذا وسيوارى جثمان المرحوم الثرى بعد ظهر اليوم ذاته بمقبرة العيون بولاية الطارف.