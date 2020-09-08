الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف أراض الفلسطينيين بالضفة الغربية

تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم الثلاثاء, و لليوم الثاني على التوالي, تجريف أراض زراعية في شرق بلدة "الظاهرية" بجنوب الخليل, بالضفة الغربية, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا(.

ونقلت الوكالة عن سلطات بلدية الظاهرية قولها أن "آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا تعود لعائلات الطل, والجبارين, والسمامرة, لصالح المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى باقليم المستوطنات جنوب الخليل".

وتتواصل عمليات التجريف منذ يومين في المنطقة, ويحاول الأهالي منعها, إلا أن قوات الاحتلال تمنعهم بالقوة من الاقتراب من الموقع.

وفي سياق متصل, جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي, ليلة الاثنين إلى الثلاثاء, أراضي زراعية في قرية حارس شمال سلفيت.

ونقلت وفا عن رئيس مجلس حارس عمر سمارة قوله أن "آليات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الواقعة غرب البلدة المسماة خلة حديدة, لصالح توسعة مستوطنة كريات نتافيم المقامة على أراضي المحافظة".

كما شرعت قوات الاحتلال, أمس, في تجريف أراضي المواطنين وتخريب شبكات المياه, بواد الجوايا قرب قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل.