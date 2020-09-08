نسيم برناوي للإذعة : التقلبات الجوية الإخيرة تسببت في وفاة طفل بميلة

أدى التهاطل الغزير للأمطار الرعدية على عدد من ولايات الوطن هذا الثلاثاء ومساء الاثنين إلى وفاة طفل و غرق الكثير من الأحياء وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وتعطل حركة المرور بها.

وكشف النقيب نسيم برناوي، رئيس مركز الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية هذا الثلاثاء، أن التقلبات الجوية تسببت في العديد من الخسائر بعدد من الولايات ، حيث توفي طفل في الثامنة من العمر جرفته السيول بولاية ميلة، كما أدى إلى شلل جزئي مس العديد من الطرقات خاصة بالعاصمة.

وصرح برناوي للقناة الإذاعية الأولى قائلا "تسببت التقلبات الجوية في العديد من الخسائر خاصة بالولايات الشرقية على غرار خنشلة وتبسة وميلة وكذلك بومرداس، حيث تم تسجيل عدة تراكمات للمياه ووفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جرفته السيول على مستوى ولاية ميلة ببلدية عين البيضاء حريش".

وأوضح يقول " مع بداية صباح الثلاثاء سجلناعدة تركمات وتسربات لمياه الأمطار التي ارتفع منسوبها في بعض الأماكن إلى 50 سنتم، خاصة على مستوى مداخل العاصمة، أمام ميناء الجزائر وكذلك في عين النعجة، على مستوى وسط العاصمة في ساحة أودان، مواقف الحافلات بحيدرة، وفي أماكن أخرى تقع في منخفضات، إنجر عنها ازدحام مروري".

و أضاف "سجلنا أيضا انهيار بسيط لجدار السفارة الفرنسية، مما تسبب في غلق الطريق الجنوبي المؤدي إلى حيدرة، مع ارتفاع منسوب المياه في عدة أحياء. وقد تدخلت مصالحنا على مستوى بعض الأحياء لتسهيل حركة المرور وخفض من منسوب المياه".