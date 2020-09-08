الحارس صالحي ثالث مستقدم في صفوف مولودية الجزائر

التحق حارس المرمى الدولي عبد القادر صالحي، هذا الثلاثاء، في صفقة انتقال حر بصفوف فريق مولودية الجزائر، حسب ما أفاده النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ويعتبر صالحي (27 سنة)، الذي فسخ عقده مع شبيبة القبائل في نهاية مرحلة الذهاب من بطولة الموسم المنصرم، ثالث مستقدم في صفوف فريق مولودية الجزائر في مرحلة الإنتقالات الحالية، بعد كل من المدافع المركزي مراد حداد الوافد من شباب بسكرة ولاعب وسط الميدان السابق لوفاق سطيف الإيفواري ايسلا داودي ديوموندي.

وبالمقابل، سرّح فريق مولودية الجزائر العناصر التي لم يتمّ تجديد عقودها على غرار كل من المهاجم هشام نقاش ولاعب وسط الميدان الهجومي وليد درارجة، اللذان التحقا بصفوف مولودية وهران، وبالمقابل يفترض أن يواصل المدافع عبد الرحمان حشود وصانع الألعاب عبد الرحمان بورديم المنتهي عقدهما مع الفريق، مسيرتهما مع النادي العاصمي، الا اذا حدث طارئ في آخر لحظة.

وبالإضافة الى تدعيم الفريق بأسماء جديدة، قامت إدارة الفريق بترقية عدد من لاعبي قسم الرديف، الى الفريق الأول بغية تحصين صفوف هذا الأخير الذي سيتنافس موسم (2020 /2021) على عدة جبهات، وهو الموسم المتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء عميد الأندية الجزائرية.

ومعلوم أنّ فترة الانتقالات، كانت قد انطلقت رسميا يوم 5 من شهر أوت المنصرم وتستمر لغاية 27 أكتوبر المقبل، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ انطلاق الموسم الرياضي 2020/2021.

وأنهى فريق مولودية الجزائر موسم 2019/2020 الذي توقف بشكل كلي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، في المركز الثاني في الترتيب العام الذي أعدته رابطة كرة القدم المحترفة، بالاعتماد على قاعدة معامل النقاط المحصل عليها في المقابلات الملعوبة.