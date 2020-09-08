ربيع مفتاح وسباح يرسمان إلتحاقهما بنصر حسين داي

رسم كل من المدافع محمد ربيع مفتاح القادم من اتحاد الجزائر، وزين العابدين سباح من مولودية وهران، مساء أمس الاثنين التحاقهما بصفوف نادي نصر حسين داي بعقد يمتد سنتين لكل منهما، حسب ما علم لدى إدارة الفريق الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الوجهة الجديدة، سيحط مفتاح (35 سنة)، الذي سبق له اللعب مع المنتخب الوطني في 11 مقابلة، الرحال بالمحطة الرابعة له في مشواره الرياضي، بعد أن سبق له تقمص ألوان كل من شبيبة القبائل (2005 -2010) وشبيبة بجاية (2010-2011) واتحاد الجزائر (2011- 2020)، مثله مثل سباح (33 سنة) الذي سبق له هو الآخر تقمص ألوان كل من مولودية وهران لفترتين (2007 -2013) و (2016-2020)، وشباب قسنطينة (2013-2014)، جمعية وهران (2014-2016).

ويعد فريق نصر حسين داي، من بين أكثر الأندية نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من خلال تدعيم صفوفه بعدة أسماء شابة قادمة من مختلف الأقسام وأخرى تملك خبرة كبيرة من شاكلة العائد حسين العرفي، العائد مجددا لتقمص ألوان "النصرية" التي يشرف عليها المدرب نذير لكناوي المتعاقد مع الإدارة لموسم واحد قابل للتجديد.

وتجدر الإشارة أنّ فريق النصرية، قد كان من بين الفرق المرشحة للسقوط عند توقف البطولة، قبل أن يتمكن فيما بعد من البقاء في حظيرة النخبة، مستفيدا من قرار الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، القاضي بتعيين الفرق المتوجة والصاعدة وإلغاء السقوط، وذلك عقب المشاورات التي قامت بها للفصل في مصير البطولة الوطنية 2019- 2020، التي تم توقيفها نهائيا بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

ومعلوم، أن فترة الانتقالات قد انطلقت يوم 5 أوت الفارط وتستمر إلى غاية 27 أكتوبر القادم، فيما لم يحدد بعد تاريخ استئناف التدريبات وموعد انطلاق منافسة الموسم الجديد 2020-2021.