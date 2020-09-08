سوناطراك توقع اتفاقيات مع مؤسسات جزائرية لتطوير حقول غازية و نفطية تسمح بخلق 3 آلاف منصب شغل

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على عدة اتفاقيات مع مؤسسات جزائرية لتطوير حقول غازية و نفطية.

و اسندت شركة سونطراك لست مؤسسات جزائرية انجاز شبكات تجميع و خطوط شحن على مسافة تفوق 700 كم في إطار مشروع تطوير الحقول الغازية في جنوب غرب الوطن.

و سيسمح المشروع فور الانتهاء من تجسيده بضمان زيادة في إنتاج الغاز تقدر ب11 مليون متر مكعب يوميا في افاق 2022، حسب مسؤولي المجمع.

كما وقعت شركة سونطراك على عقد مع مؤسسات محلية لتطوير حقول نفطية غرب توات-المرحلة .

و سيمكن المشروع من تزويد مصفاة أدرار بما يعادل 6.000 برميل يوميا من النفط الخام قبل 2022.

و تندرج هذه العقود التي تقدر قيمتها الإجمالية بـأزيد من 67 مليار دينار في إطار ترقية أداة الإنتاج الوطنية و ستسمح بتوفير نحو 3.000 منصب شغل, حسب المعلومات المقدمة خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر مجمع سوناطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار و مسؤولي المؤسسات الموقعة و إطارات القطاع.