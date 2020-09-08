كورونا:285 إصابة جديدة و198 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 285 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 198 مريضا للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 46938 من بينها 285 حالة جديدة، وهو ما يمثل 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1571 حالة،فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 33183 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 9 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.