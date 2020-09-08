نيجيريا : مقتل 10 مدنيين في هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية

لقي عشرة مدنيين مصرعهم في شمال شرق نيجيريا خلال هجمات شنّتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قُراهم، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية.

وقالت المصادر ذاتها "أن عناصر من بوكو حرام شنّت هجوماً على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري وقتلوا أربعة من سكّان القرية دون استخدام أسلحتهم النارية، كي لا يلفتوا انتباه القوات العسكرية المتمركزة على مقربة من القرية".

وفي قرية أخرى تقع على مشارف مايدوغوري شنّ إرهابيّو "بوكو حرام" هجوماً مماثلاً قتلوا خلاله أربعة مدنيين آخرين، حسب نفس المصادر، التي أضافت أن مزارعَين قُتلا على مقربة من مدينة مايدوغوري أثناء عملهما في حقلهما وخُطف آخرون على أيدي عناصر الحركة الإرهابية .

يذكر أن أكثر من 36 ألف شخص لقوا حتفهم في نيجيريا منذ 2009 عندما بدأت جماعة"بوكو حرام" تمرّداً مسلّحاً و عمليات الإرهابية ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هُجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف.