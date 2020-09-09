وزيرة الثقافة تنصب لجنة إصلاح منظومة الكتاب

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الثلاثاء 08 سبتمبر 2020، بقصر الثقافة "مفدي زكرياء" بالعاصمة، على تنصيب لجنة العمل الخاصة بإصلاح منظومة الكتاب.

وقالت الوزيرة، في كلمتها، إنّ "الوصول إلى قوانين تطبيقيّة تدعم وضع الكتاب كان من أولوياتنا، وآلية دعمه وتقوية مخلصيه ستبقى من أولوية الأولويات"، واعتبرت الوزيرة، أن "الكتاب هو الدّرس والمدرسة، وإذ نحن ننشد جزائر المعرفة لا يمكننا التخلّي عن الكتاب ولا أن نغفل من يشتغل في عالمه"، مشددة على ضرورة أن تقدم اللّجنة تقريرها الأوّلي حول وضعيّة مؤسّسات الوصاية المعنيّة بالكتاب في أقرب وقت والانتقال إلى البدائل، معتبرة أنّ مهام اللّجنة هي بالأساس معاينة وإصلاح مؤسسات الوصاية المعنية بالكتاب.

ودعت الوزيرة، أعضاء اللّجنة إلى العمل بجرأة ومقاربة المقترحات التي تلائم الوضع الجزائري بالاستفادة من التجارب السابقة.

قائمة أعضاء لجنة إصلاح الكتاب:

01- إسماعيل يبرير رئيسا

02- عمر بوساحة مستشار وزيرة الثقافة والفنون مكلف بالكتاب.

03- جمال يحياوي رئيس المركز الوطني للكتاب.

04- حياة قوني مديرة المكتبة الوطنية بالنيابة.

05- زبيدة معمرية عضو.

06- حسان منجور مدير فرعي بمديرية الكتاب بوزارة الثقافة والفنون.

07- فتيحة تيجيني مدير فرعي بمديرية الكتاب بوزارة الثقافة والفنون.