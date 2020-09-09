المديرية العامة للأمن الوطني تباشر في تحقيق حول الفيضانات

09/09/2020 - 00:49

باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي لحقت بالطرقات ومسالك المرور بالعاصمة و بعض المناطق الأخرى من الوطن حسب بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء المديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان "بناء على تعليمات  السيد رئيس الجمهورية تبون باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي لحقت بالطرقات ومسالك المرور خاصة على مستوى الأنفاق  وذلك جراء الأمطار التي تهاطلت على العاصمة خلال صبيحة يوم 08 سبتمبر 2020 علما ان هذه  الفيضانات تسببت بشكل كبير في عرقلة حركة المرور وشلها بالعديد من الأماكن بالجزائر العاصمة خاصة على مستوى الأنفاق". 

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