أسعار الذهب تواصل تراجعها بفعل صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب هذا الأربعاء، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمائة إلى 97ر1925 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمائة إلى 80ر1933 دولار.

وأفاد جيفري هالي، كبير محللي السوق قائلا "المتعاملون في آسيا سيتوخون الحذر، مفضلين الانتظار حتى تبدأ التعاملات في نيويورك ويرون برهانا أوضح على ما إذا كان ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات البيع في سوق الأسهم سيستمران".

وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل منافسيه مما يضغط على الشهية للمعدن الأصفر.

لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تراجع الأسهم الآسيوية، عقب عمليات بيع بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت أمس أجبرت المستثمرين على اللجوء للملاذات الآمنة.

و يترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات المقرر انعقاده الخميس.

وبينما من غير المتوقع اتخاذ خطوات رئيسية على صعيد السياسة إذ أن البنك تحرك بقوة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به الفيروس، فإن المستثمرين سيترقبون توقعات البنك للتضخم.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1ر0 بالمائة إلى 57ر900 دولار للأوقية.

وكان قد راجع المجلس العالمي لاستثمار البلاتين امس الثلاثاء توقعه للسوق في 2020 من تسجيل فائض إلى عجز.

و نزلت الفضة 2ر0 بالمائة إلى 65ر26 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 5ر0 بالمائة إلى 75ر2284 دولار.