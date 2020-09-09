استعادة قطعة أثرية تعود إلى الفترة الرومانية بوهران

استلم المتحف العمومي الوطني أحمد زبانة لوهران مؤخرا قطعة أثرية تعود إلى الفترة الرومانية، حسبما استفيد لدى مديرية الثقافة للولاية.

وقد تم تسليم هذه القطعة الأثرية للمتحف بعد أن استرجعتها مديرية الثقافة من صاحب مطعم بوهران و الذي كان يضعها عند مدخل محله دون أن يعرف أنها ذات قيمة أثرية، حسبما أوضحه رئيس مصلحة التراث بذات المديرية جمال الدين بركة.

وقد تبين بعد معاينة هذه القطعة من طرف مختصين من مديرية الثقافة أنها ذات قيمة أثرية ليقوموا إثر ذلك باستعادتها، بعد أن قام صاحب المطعم بتسليمها طواعية.

بعد ذلك تم نقل القطعة الأثرية إلى متحف أحمد زبانة بغية إجراء خبرة علمية عليها قام بها قسم الجرد و الحفظ و الترميم، استنادا لـرئيسة قسم التنشيط والبيداغوجية و الاتصال بذات المؤسسة المتحفية نادية بلعادل.

وتشير الخبرة إلى أن هذه القطعة عبارة عن حجارة أثرية وهي تمثل مذبحا يعود للفترة الرومانية، الأمر الذي يجعلها ممتلكا ثقافيا طبقا للقانون 04/ 98 المتعلق بحماية التراث الثقافي ولذلك توجه إلى المتحف قصد الحفاظ عليها.