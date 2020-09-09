محمد فارس منتظر لإجراء الفحص الطبي التقليدي يوم الخميس قبل التوقيع مع لازيو

ينتظر ان يخضع المدافع الدولي الجزائري محمد فارس يوم غد الخميس للفحص الطبي التقليدي قبل ترسيم عقده مع نادي لازيو روما الايطالي، الذي يمتد لخمس سنوات، حسب ما اوردت شبكة سكاي سبورت اليوم الاربعاء.

ويتواجد الظهير الايسر الجزائري (24 سنة) في العاصمة الايطالية منذ امس الثلاثاء حيث توصل الى اتفاق نهائي مع ادارة نادي العاصمة الايطالية.

وحسب الصحافة المحلية فإن الصفقة تقارب الثمانية ملايين أورو اضافة الى مليوني أورو اضافية.

وكان فارس مطلوبا من قبل اندية انتر ميلان اتلانتا بيرغام الذي بلغ ربع نهائي رابطة الابطال الاوروبية.

وسيكون فارس ثاني لاعب جزائري يتقمص ألوان النادي الأزرق بعد الجزائري الآخر، مراد مغني ما بين 2007 و 2011.

وتقمص مدافع بورودو الفرنسي، الوان اندية هيلاس فيرونا وسبال الايطاليين.

كما توج بلقب كاس افريقيا للأمم 2019 مع المنتخب الجزائري في النهائيات التي جرت بمصر.

وكان على وشك الالتحاق بالانتر لولا الاصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

ومعلوم أن نادي لازيو روما تأهل الى الطبعة المقبلة من مسابقة رابطة الابطال الاوروبية فيما نزل سبال الى القسم الثاني الايطالي مع نهاية الموسم الكروي 2019-2020.