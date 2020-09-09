انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية

وقع انفجار اليوم الأربعاء، قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت المصادر ان الانفجار وقع بالمسرح الوطني قرب القصر الرئاسي.

ولم يصدر بيان رسمي من السلطات حول طبيعة الانفجار أو وقوع خسائر، لكن اذاعة "دانان" الصومالية ذكرت أن الانفجار ناتج عن تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي.

وكان عنصران من القوات الخاصة الصومالية، قتلا وجرح 3 عسكريين بينهم ضابط أمريكي بانفجار سيارة جنوبي البلاد اول امس الاثنين.

وفى وقت سابق لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 3 آخرون في انفجار قنبلة استهدفت مسؤولا حكوميا في شمال العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقال شهود عيان حسب ما نقلت اذاعة "شابيلي" الصومالية إن رئيس حي "ياخشيد"، موسى غيسي، نجا من الهجوم الذي وقع صباح الأحد الماضي، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكان مصدر بالجيش الصومالي اعلن في وقت سابق، مقتل 13 عنصرا من جماعة "الشباب"الارهابية من بينهم قياديان اليوم الاربعاء، في عملية عسكرية بمناطق تابعة لمحافظة /جوبا السفلى/ جنوبي الصومال.

كما قتل امس الثلاثاء ن 14 من عناصر "الشباب" الإرهابية، على يد الجيش الصومالي في مدينة "بلعد" في محافظة "شبيلي السفلى" .