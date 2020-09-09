كشف مدير مجموعة الطاقة الشمسية، بوخالفة يايسي، أن 46 ألف مستثمرة فلاحية غير موصولة بالشبكات الكهربائية.

وقال يايسي في تصريحات للقناة الثالثة هذا الأاربعاء إن مصالحه تعمل منذ فيفري مع الفلاحين والمؤسسات الزراعية للسماح للمستثمرات الفلاحية المتواجدة بعيدا عن الشبكة الكهربائية بالاستفادة من الربط بالطاقة الشمسية، مبرزا أنه يوجد حاليا 46.000 مستثمرة غير موصولة بالشبكات الكهربائية وهو ما يمثل 714.000 هكتار".

وتابع بالقول "أما المواقع التي يمكن كهربتها بالطاقة الشمسية فتمثل 55 بالمائة من حيث المساحة".

وأكد يايسي أن مجموعته تملك خارطة طريق لمرافقة برنامج الحكومة المتعلق بتنمية الطاقات المتجددة ، موضحا "نملك على مستوى المجموعة ورقة طريق حول المخطط الصناعي المتمثل في الاندماج الوطني في صناعة معدات انتاج الطاقات المتجددة".

وفي هذا الصدد أكد ان الاندماج الوطني في هذا المجال أقل من 10 بالمئة وأن مجموعته ترغب في رفعه إلى 25 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف بالقول "لهذا، نحن نعمل مع مصنعي مزودي الزجاج والألمنيوم والبلاستيك من أجل انتاج مركبات لصالح الصناعة الشمسية".

وفي حديثه حول الانتقال الطاقوي أكد ذات المسؤول أن هذا الأخير "سيكون محور مشاورات مع مختلف الفاعلين"، مذكرا بوجود "مشاريع تعاني وأنه يتعين اتخاذ اجراءات مستعجلة على المدى القصير".

واستشهد في هذا الصدد بمشاريع متوقفة مثل برنامج لجنة ضبط الكهرباء والغاز لانتاج 150 ميغاواط، موضحا أن "من بين الحجم المقرر فقط 50 ميغاواط تم انجازها في حين تبقى 100 ميغاواط وعليه نناشد السلطات بإستكمالها قبل نهاية العام".

ولترقية القطاع، أشار السيد يايسي إلى ضرورة وضع مخطط عمل من طرف الحكومة حول آجال محددة بالتعويل على المؤسسات الصغيرة والجامعيين.