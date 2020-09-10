بوصوف يتنقل إلى باريس لترسيم التحاقه بكورتري البلجيكي

تنقل الدولي الجزائري الشاب إسحاق بوصوف، هذا الخميس إلى بلجيكا، لاجتياز الفحص الطبي التقليدي تحسبًا لترسيم التحاق متوسط وفاق سطيف بنادي كورتري البلجيكي لكرة القدم.

وتأخرت سفرية بوصوف (19 سنة) بسبب غلق المجال الجوي إثر تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، بعدما تحصل على التأشيرة، شهران بعد إعلان إدارة النسر الأسود انتقال محرّك منتخب الجزائر لأقل من 20 سنة، بالفريق البلجيكي الأحمر لخمسة مواسم، في صفقة يرعاها مجمع "فوتبول سيتي" مقابل صك بـ900 ألف يورو، بعدما استغرقت المفاوضات مع المجمع المذكور أربعة أشهر.

وسيخوض ابن مدينة ميلة موسمه الأول (2020-2021) مع نادي كورتري على شكل إعارة، قبل أن يتقمص في الموسم الموالي (2021-2022) قميص آيندهوفن الهولندي، على أن يستفيد وفاق سطيف من نسبة 10 % مع كل تحويل مستقبلاً.

وبإمكان بوصوف الالتحاق بنادي مانشستر سيتي الانجليزي أين ينشط المتوسط الجزائري الدولي رياض محرز، في "حال إثبات مؤهلاته، وإن حدث العكس، سيلتحق إسحاق بنادي هومال البلجيكي (القسم الثاني).

وتألق بوصوف بشكل لافت مع الوفاق، ما جعله يجتذب اهتمام الوكلاء الأجانب، حيث تلقى عرضان في شهر جانفي الماضي من نادي موناكو وملعب ران الفرنسيين، لكنه فضّل تمديد عقده مع الوفاق لموسمين إضافيين.

وكان اللاعب قد وقع على عقده بتاريخ 8 يوليو الفارط, حيث أرسلت كل الوثائق المتعلقة بالتحويل عبر الانترنت.

ويقوم مجمع "فوتبول سيتي" بتسيير العلاقات مع عدة نوادٍ بينها مانشستر سيتي، حيث التحقت ثمانية أندية به وهي: نيويورك سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية، ملبورن سيتي (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، جيرونا (إسبانيا)، أتليتيكو توركي (الأوروغواي)، سيشوان جيونيو (الصين)، مومباي سيتي (الهند)، هومال (بلجيكا) ومؤخرا تروا الفرنسي.