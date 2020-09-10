مجلس الأمة يجتمع هذا الجمعة لمناقشة مشروع تعديل الدستور

يجتمع أعضاء مجلس الأمة، هذا الجمعة، لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، سيشهد اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، مشاركة أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني لمجلس الأمة، فضلاً عن ممثل الحكومة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادق هذا الخميس بالاجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور و هذا خلال جلسة علنية خصصت اليوم للتصويت على نص القانون ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.