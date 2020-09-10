أزيد من 4600 محبوس لاجتياز إمتحان شهادة البكالوريا هذا الأحد

أعلنت وزارة العدل، هذا الخميس، عن اجتياز 4647 محبوسًا لامتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وجاء في بيان لمصالح زغماتي، أنّ هذه الامتحانات تجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها أساتذة قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارتي العدل والتربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الموسم 2019-2020, تم تسجيل 38.231 محبوسا تابعوا الدراسة بمختلف الاطوار توزّعوا على: التعليم عن بعد: 30.377 - التعليم العالي: 616 - محو الأمية: 238 7، وتلقى المترشحون دروسًا للدعم تحت إشراف 702 أساتذة تحضيرًا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

وإلى جانب عدد المسجلين في اطوار التعليم العام، تابع 41.284 محبوسًا تكوينًا مهنيًا وحرفيًا موزّعين على 117 تخصصا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فيفري 2020.ذ

وأضاف بيان وزارة العدل أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواقية في ولاية المدية صباح الأحد القادم.