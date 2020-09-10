الصين تتهمّ المندوب الأمريكي بـ"إساءة استخدام" منبر مجلس الأمن

اتهمت الصين المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، هذا الخميس، بـ"إساءة استخدام" منبر المجلس بعد توجيه اللوم لها بخصوص التعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث احتدم جدل دبلوماسي حاد بين مندوبي الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار "2532" بشأن الجائحة.

واتهم الممثل الأمريكي رودني هانتر، خلال الاجتماع "الصين بانعدام الشفافية وسوء التعامل"، محمّلاً إياها مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وردّ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، غنغ شوانغ، قائلاً إنّ "الممثل الأمريكي يسيء استخدام منبر مجلس الأمن الدولي ويسيء استغلال الاجتماع"، مضيفًا "إنهم ينشرون الفيروس السياسي، وما يفعلونه هنا هو ببساطة لخدمة سياساتهم الداخلية"، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

ولفت غنغ إلى أنّ الغرض من الاجتماع هو "مراجعة تنفيذ القرار 2532"، و"ليس توجيه أصابع الاتهام وتحويل اللوم"، حيث يجب أن تكون لهجة الاجتماع هي الوحدة والتضامن، لأنّ الأمر لا يتعلق بـ"التسييس والوصم".

وقال غنغ إنّ تصريحات ممثل الولايات المتحدة "حملت هجمات غير مسؤولة وتشهيرًا ضد الصين، وهو ما ترفضه الصين رفضًا قاطعًا وتعارضه بشدة".

وذكر أنّ بلاده اتخذت منذ تفشي الوباء تدابير "فعالة وشاملة للسيطرة على انتشار المرض في الوقت المناسب وبطريقة شفافة ومسؤولة وسيطرت على انتشار الوباء في وقت قصير"، مشيرًا إلى أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة في الوقت المناسب، ونشرت التسلسل الجينومي للفيروس بمجرد توفره.

وشدّد على أنّ "الفيروس عدو مشترك للشعوب في جميع أنحاء العالم، ونحن جميعًا ضحايا، ويجب أن نتحدّ ونكافح معًا الفيروس والوباء، ولا يجب أن نحارب بعضنا البعض".