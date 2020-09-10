إرجاء الطبعة الــ 7 لكاس إفريقيا للمحليين بالجزائر إلى جانفي 2023

تأجلت البطولة الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين، التي كانت مقررة من 10 جويلية الى الفاتح أوت 2022 بالجزائر، الى جانفي 2023، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس، الكنفيدرالية الأفريقية (كاف).

وتأجلت المنافسة الى يناير 2023 "في انتظار موافقة الاتحادية الجزائرية (فاف)" تقول الكاف، التي عقدت لجنتها التنفيذية اجتماعا دوريا برئاسة أحمد أحمد عبر تقنية الفيديو.

ويبدو أن هذا التأجيل يأتي بسبب تغيير تاريخ إجراء نهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان) من سنة 2021 الى يناير 2022 بالكاميرون، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفيما يخص الطبعة السادسة ل"شان-2020"، الخاصة بالمحليين، فقد كانت مقررة شهر ابريل الفارط بالكاميرون، لتتأجل الى الفترة ما بين 16 يناير و 7 فبراير 2021.

وسيتم تطبيق قانون إجراء تغيير اللاعب الرابع في الفريق خلال نفس اللقاء، في المباريات التي تصل إلى الوقت الإضافي.

ومنحت الكاف حق تنظيم "شان-2022" للجزائر في سبتمبر 2018 بعدما قدمت الفاف ملف الترشح على مستوى الهيئة القارية في مايو من نفس السنة.(