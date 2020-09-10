افتتاح قاعات الرياضة التابعة للخواص تدريجيا ابتداء من 15 سبتمبر

أفاد بيان لوزارة الشباب و الرياضة نشر ، اليوم الخميس ، أنه سيتم افتتاح قاعات الرياضة التابعة للخواص تدريجيا و تحت ظروف مشددة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر.

و أوضح بيان الوزارة أن ، " كل شخص يريد المشاركة في نشاط رياضي يجب عليه أن يخضع لفحص طبي و تسلم له شهادة طبية تسمح له بمزاولة النشاط"، مضيفا "انه يجب إبلاغ مسير القاعة في حالة التأكد من إصابة احد المشتركين في أنشطة القاعة مع التعهد بعدم الحضور الى الحصص".

و من الشروط التي وضعتها الوزارة لعودة النشاطات الرياضية و هي تحديد طاقة استيعاب 10 أشخاص لكل 160 متر مربع على الأقل مع ضرورة توفر التهوية الطبيعية (نوافذ كبيرة) أما القاعات الموجودة في الطابق تحت الأرضي فهي غير معنية باستئناف النشاط.

و تابعت الوزارة في بيانها انه يجب على دورات المياه أن تراعي شروط النظافة و تكون معقمة مشيرة الى وجوب ارتداء الكمامات من طرف الجميع و تجنب العناق و القبل مع عزل مكتب الاستقبال بالزجاج والتأكد من حرارة جسم الأشخاص قبل الدخول الى القاعة.



المسابح و الفضاءات المائية ممنوعة من استئناف النشاط

أما بخصوص المسابح و الفضاءات المائية (الحمامات و الحمامات المعدنية و مراكز التدليك) فهي ممنوعة من استئناف النشاطات.

كما يجب على المدرب أن يكون مزودا بلوازم الحماية (قناع واقي و حماية الوجه) و أن يبتعد عن المشتركين خلال التدريبات مع احترام مسافة 3 أمتار بين كل جهاز ليستفيد كل مشترك من مساحة 16 متر مربع.

و خلصت وزارة الشباب و الرياضة الى التذكير بأنه "و نظرا للأزمة الصحية فإن ممارسة الرياضة بالنسبة للأشخاص اقل من 16 سنة تبقى ممنوعة إضافة الى الرياضات القتالية".